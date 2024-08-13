Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт

В Украине рост стоимости муки и круп прогнозируется за год максимум на уровне 5-8%. Такое мнение высказал журналисту УНН член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

На вопрос, прогнозируется ли рост цен на крупы, муку, Пендзин ответил: "До конца лета роста большого не будет точно. Когда будет окончательно понятно, какой ожидается урожай, когда будет окончательно понятна себестоимость зерна, которое будет собрано, тогда мы наверняка увидим небольшой рост цен. Несмотря на заявления о большом росте, его не будет. Максимум рост будет 5-7% за год, ну 8%. В месяц - это будет возможно полпроцента, может процент по крупам и где-то 1-1,5% по хлебу. То есть оно будет примерно в таком формате существовать, по хлебу может и меньше".

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Пендзин напомнил, что в Бюджетной декларации принятой Кабинетом министров Украины на 2025 год ожидается инфляция на уровне 10%.

Чтобы мы с вами не сомневались, что этот маячок будет достигнут. Поэтому давайте исходить из того, что если инфляция 10%, то продовольственная корзина вырастет где-то на 7-8%, если она вырастет на 7-8%, то в месяц - это примерно скачки цен будут на уровне 0,5,-0,7% максимум - сказал Пендзин.

Также эксперт заявил, что до ноября сахар не будет расти в цене.

"Новые цены на сахар мы будем иметь не раньше ноября. Сейчас мы с вами потребляем сахар произведенный в прошлом году. Маркетинговый год по курице заканчивается в ноябре, то есть период сахароварения заканчивается в ноябре, в ноябре мы будем иметь цены на новый маркетинговый год. До ноября сахар точно не будет расти в цене", - рассказал Пендзин.

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Кроме того, он отметил, что пока масло дешевле чем было год назад.

"Что касается масла, посмотрим, что будет с семенами, потому что жара немного ударила по семенам. Пока что масло дешевле чем было год назад", - сказал Пендзин.