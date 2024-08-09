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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вероятное подорожание хлеба: что говорят участники рынка

Вероятное подорожание хлеба: что говорят участники рынка

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 08:09  •  16835 просмотра

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Производители хлеба в Украине предупреждают о возможных перебоях и подорожании продукции на 15-20%. Причины: рост цен на муку на 50%, подорожание других составляющих и электроэнергии.

О рисках перебоев с хлебом и возможном подорожании на днях заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко. УНН собрал для вас информацию о ситуации на рынке.

Детали

По словам Дученко, в июне и июле основные производители хлеба в Украине сработали или в минус, или в ноль.

"Цены на муку за последние несколько месяцев выросли на 50% и продолжают увеличиваться. Если в апреле мы покупали муку по 10 тысяч за тонну, то сейчас она стоит уже 15 тысяч, а к ноябрю ожидается цена 16-16,2 тысяч. Мука в себестоимости хлеба - это примерно 40%. Другое сырье (сахар, подсолнечное масло и др.) подорожало с начала года более чем на 20%. Растут расходы на электроэнергию, логистику, упаковочные материалы и др. Поэтому необходимо повышать цены на хлеб на 15-20%. Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться, и в стране начнутся перебои с хлебом. Уже сейчас ряд предприятий на грани остановки, некоторые переходят на работу в одну смену", - говорит Дученко.

По его словам, существенный рост цен на муку объясняется тем, что на внутреннем рынке ограничено предложение зерна второго класса (а именно такое идет на муку для хлебопекарной отрасли). Многие продавцы придерживают зерно в ожидании более выгодных цен.

Кроме того, мукомолы несут большие расходы из-за отключения электроэнергии, хотя, например, у хлебозаводов, которые относятся к критической инфраструктуре, перебои со светом в июле были минимальными.

При этом пекари не могут повышать цены на хлеб адекватно росту цен на сырье и увеличению своих расходов. В результате возникают большие кассовые разрывы, предприятия не могут вовремя рассчитываться по своим контрактным обязательствам.

Он также добавил, что подорожание продукции может ожидать уже в этом месяце, а перебои с хлебо-булочными продуктами, если не исправить ситуацию, может начаться в сентябре.

Ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина в комментарии 24 каналу рассказала, что в течение лета весь перечень продуктов переработки зерновых культур претерпел незначительное подорожание.

При этом хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 46,46 гривны за килограмм (+1,3%), хлеб пшеничный из муки первого сорта - до 37,09 гривны за килограмм (+0,9%), хлеб ржаной - до 38,37 гривны за килограмм (+1,1%). Батон прибавил в цене 1,5% - с 23,63 гривны за килограмм до 23,98 гривны за килограмм.

При этом добавляет, что рост стоимости электроэнергии будет поддерживать рост цен.

"Подорожание электроэнергии существенно повлияет на ценовую динамику всего перечня хлебобулочных изделий. Кроме этого объективного фактора на подорожание продукции хлебопекарной отрасли будет влиять рост цен на сырьевые составляющие производственного процесса", - пояснила Черемисина.

Следует добавить, что с начала 2024 года закупочные цены на пшеницу 2-го класса выросли на 47,4% - с 5700 гривен за тонну до 8401 гривен за тонну, на пшеницу 3-го класса - на 37,6% - до 8191 гривен за тонну. Цены на рожь увеличились на 49,1% - с 3688 гривен за тонну до 5500 гривен за тонну. Мука подорожала на 2,5% - до 15,95 гривны за килограмм.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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