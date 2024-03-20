7-й год подряд Финляндия остается самой счастливой страной мира: Отчет о счастье 2024

Финляндия 7 год подряд является самой счастливой страной мира. Об этом сообщает World Happiness Report 2024, передает УНН.

Детали

По случаю Международного дня счастья Организация Объединенных Наций,

используя ответы людей из более чем 140 стран, представила рейтинг самых "счастливых" стран мира.

Согласно отчету, Финляндия признана самой счастливой страной мира.

Это уже 7 год подряд, когда Финляндия занимает первое место в этом рейтинге.

На втором месте находится Дания, за которой следуют Исландия, Швеция и Израиль, образуя верхнюю пятерку самых счастливых стран мира.

Несмотря на определенные изменения в рейтинге, которые отмечены по сравнению с предыдущим отчетом, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Швейцария и Австралия также вошли в топ-десятку самых счастливых стран.

Украина в этом отчете заняла 105 место.

Афганистан восстановил свою самую низкую позицию в рейтинге, находясь на последнем месте (143), что отражает сложные гуманитарные проблемы, с которыми эта страна сталкивается, в частности после власти экстремистского Талибана.

Международный день счастья, Всемирный день лягушек, День астрологии. Что еще можно отметить 20 марта