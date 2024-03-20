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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международный день счастья, Всемирный день лягушек, День астрологии. Что еще можно отметить 20 марта

Международный день счастья, Всемирный день лягушек, День астрологии. Что еще можно отметить 20 марта

Киев  •  УНН

20 марта 2024, 04:09  •  3095 просмотра

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Сегодня, 20 марта, все позитивно настроенные люди могут присоединиться к празднованию Международного дня счастья. Необходимость празднования такого рода события была поддержана в 2012 году резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Сегодня, 20 марта, все позитивно настроенные люди могут присоединиться к празднованию Международного дня счастья, пишет УНН.

Необходимость празднования такого рода события была поддержана в 2012 году резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

По официальному мнению ООН, содействие процессам устойчивого развития, справедливости и искоренения нищеты, более комплексного и сбалансированного подхода к экономическому росту, активное содействие благополучию всех народов, неотъемлемо касается вопросов обеспечения счастья как для отдельной личности, так и для общества в целом.

Зоозащитники и любители дикой природы сегодня могут присоединиться к Всемирному дню лягушек.

Лягушки являются одними из самых разнообразных и распространенных земноводных на планете - известно более семи тысяч их видов.

Однако, начиная с середины ХХ века, их популяции значительно сокращаются: треть видов в мире находится под угрозой исчезновения, а более 120 видов считаются вымершими с конца ХХ века.

Еще один сегодняшний зоологический праздник - День воробья.

Цель сегодняшнего события - повышение осведомленности о домашнем воробье и других распространенных птиц в городской среде, освещение угроз для их популяций.

Продолжительность жизни воробьев в естественных условиях составляет три года. Скорость полета взрослых особей может достигать 50 километров в час.

Также сегодня можно присоединиться ко Дню астрологии. Событие основано Ассоциацией астрологических сетей в 1993 году, и ежегодно приходится на день весеннего равноденствия.

Сегодняшний день - это возможность, чтобы познакомить новичков с основами астрологии, предлагая понимание знаков зодиака, движения планет и интерпретацию астрологических карт. Это день для содействия более глубокому пониманию себя и вселенной под руководством звезд.

Еще одно сегодняшнее событие связано с весенним равноденствием - Всемирный день Земли который был основан с целью привлечения человечества к сохранению природы и мира, повышение осведомленности об экологических проблемах.

20 марта - это также Всемирный день муки.

По мнению ученых, перемалывать зерна в муку с помощью самых примитивных средств человечество научилось более 32 тысяч лет назад.

Инициатором сегодняшнего события в свое время выступил Всемирный музей муки в немецком городе Виттенбург. В настоящее время в музее хранится почти четыре тысячи экспонатов посвященных муке.

Также сегодня можно отметить День рассказа, Всемирный день поведенческого анализа, День театра для детей и юношества.

По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Иоанна, Сергия, Патрикия.

Все они жили в ѴІІІ веке и были монахами одного из монастырей вблизи Иерусалима. Во время нападения сарацин на Иерусалим монахи организовали оборону монастыря. После того как сарацины взяли монастырь штурмом, всех троих схватили, долго пытали, а затем сожгли заживо.

Именины 20 марта празднуют Сергей, Иван, Виктор, Максим, Ульяна, Светлана, Мария.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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