14:09 • 3726 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 12157 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 11182 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 57870 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 35312 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 47968 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 61828 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 52938 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 63329 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31716 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Дело "Мидас" - стали известны условия содержания детектива НАБУ Магамедрасулова

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Народный депутат Анастасия Радина заявила о возможных нарушениях условий содержания детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, в частности об отсутствии стекла в окне камеры. Представитель ведомства Евгений Пикалов сообщил о служебном расследовании и отсутствии жалоб от самого заключенного.

Дело "Мидас" - стали известны условия содержания детектива НАБУ Магамедрасулова

Во время обсуждения условий содержания в тюрьме детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, народный депутат Анастасия Радина заявила о возможных нарушениях условий содержания, в частности об отсутствии стекла в окне камеры. В ответ представитель ведомства Евгений Пикалов сообщил о служебном расследовании и отсутствии жалоб со стороны самого заключенного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание Комитета антикоррупционной политики.

Детали

Комментируя якобы смс экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко с заместителем министра относительно условий пребывания детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова в СИЗО, который играл ключевую роль в спецоперации "Мидас", Евгений Пикалов утверждает, что детектив находился в камере один.

Господин Магамедрасулов, несмотря на какие-то там идеи, просьбы кого бы то ни было - эта просьба выполнена не была. То есть он содержался все время один без каких-либо соседей в двухместной камере

- подчеркнул заместитель министра юстиции.

На вопрос Анастасии Радиной о том, почему он содержался один в камере, Пикалов ответил, что в соответствии со статьей 8 закона Украины "О предварительном заключении" сотрудники ГБР, Нацполиции, СБУ, НАБУ, Бюро экономической безопасности отдельно содержатся в местах предварительного заключения.

И сотрудник НАБУ может так же находиться в одной камере с сотрудником СБУ или с сотрудником Нацполиции. Нет такого требования, что у НАБУ есть отдельная камера

- говорит Евгений Пикалов.

Кроме того, Радина сообщила, что имеет письмо от уполномоченного по правам человека, в котором зафиксированы нарушения содержания детектива НАБУ, в частности относительно окна без стекла.

От уполномоченного, в котором написано, что, выявлены нарушения. в частности, отсутствие стекла в окне. Дата этого письма 3 октября 2025 года. Ваш ответ мне о том, что все в порядке, датирован четвертым октября 2025 года

- сказала она, держа документ в руках.

На это Пикалов ответил, что "впервые слышит об окне". В то же время он сообщил, что по информации уполномоченного по правам человека, замером комнатной температуры было установлено 21 градус.

Также представитель ведомства сообщил о служебном расследовании и отсутствии жалоб со стороны самого Магамедрасулова.

После получения представления народного депутата Украины, было назначено служебное расследование и сформирована комиссия по его проведению. Комиссия была сформирована из сотрудников Центрального аппарата, то есть, департамента исполнения уголовных наказаний. Был опрошен господин Магамедрасулов, от него были получены письменные объяснения и он сказал, что не имеет нареканий на условия. Он так же это сообщил и уполномоченному в ходе конфиденциального общения о чем уполномоченный так же тоже написал. Также, я хотел бы сказать, что никакого давления для создания невыносимых условий не было

- подчеркнул Евгений Пикалов.

Напомним

Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей для детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве рф.

Алла Киосак

