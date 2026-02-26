Дело "Мидас" - стали известны условия содержания детектива НАБУ Магамедрасулова

Во время обсуждения условий содержания в тюрьме детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, народный депутат Анастасия Радина заявила о возможных нарушениях условий содержания, в частности об отсутствии стекла в окне камеры. В ответ представитель ведомства Евгений Пикалов сообщил о служебном расследовании и отсутствии жалоб со стороны самого заключенного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание Комитета антикоррупционной политики.

Детали

Комментируя якобы смс экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко с заместителем министра относительно условий пребывания детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова в СИЗО, который играл ключевую роль в спецоперации "Мидас", Евгений Пикалов утверждает, что детектив находился в камере один.

Господин Магамедрасулов, несмотря на какие-то там идеи, просьбы кого бы то ни было - эта просьба выполнена не была. То есть он содержался все время один без каких-либо соседей в двухместной камере - подчеркнул заместитель министра юстиции.

На вопрос Анастасии Радиной о том, почему он содержался один в камере, Пикалов ответил, что в соответствии со статьей 8 закона Украины "О предварительном заключении" сотрудники ГБР, Нацполиции, СБУ, НАБУ, Бюро экономической безопасности отдельно содержатся в местах предварительного заключения.

И сотрудник НАБУ может так же находиться в одной камере с сотрудником СБУ или с сотрудником Нацполиции. Нет такого требования, что у НАБУ есть отдельная камера - говорит Евгений Пикалов.

Кроме того, Радина сообщила, что имеет письмо от уполномоченного по правам человека, в котором зафиксированы нарушения содержания детектива НАБУ, в частности относительно окна без стекла.

От уполномоченного, в котором написано, что, выявлены нарушения. в частности, отсутствие стекла в окне. Дата этого письма 3 октября 2025 года. Ваш ответ мне о том, что все в порядке, датирован четвертым октября 2025 года - сказала она, держа документ в руках.

На это Пикалов ответил, что "впервые слышит об окне". В то же время он сообщил, что по информации уполномоченного по правам человека, замером комнатной температуры было установлено 21 градус.

Также представитель ведомства сообщил о служебном расследовании и отсутствии жалоб со стороны самого Магамедрасулова.

После получения представления народного депутата Украины, было назначено служебное расследование и сформирована комиссия по его проведению. Комиссия была сформирована из сотрудников Центрального аппарата, то есть, департамента исполнения уголовных наказаний. Был опрошен господин Магамедрасулов, от него были получены письменные объяснения и он сказал, что не имеет нареканий на условия. Он так же это сообщил и уполномоченному в ходе конфиденциального общения о чем уполномоченный так же тоже написал. Также, я хотел бы сказать, что никакого давления для создания невыносимых условий не было - подчеркнул Евгений Пикалов.

Напомним

Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей для детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве рф.