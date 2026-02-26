Справа "Мідас" - стали відомі умови утримання детектива НАБУ Магамедрасулова

Під час обговорення умов утримання у в’язниці детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, народна депутатка Анастасія Радіна заявила про можливі порушення умов тримання, зокрема про відсутність скла у вікні камери. У відповідь представник відомства Євген Пікалов повідомив про службове розслідування і відсутність скарг з боку самого ув’язненого. Про це повідомляє УНН з посиланням на засідання Комітету антикорупційної політики.

Деталі

Коментуючи нібито смс ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка із заступником міністра щодо умов перебування детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова в СІЗО, який відігравав ключову роль у спецоперації "Мідас", Євген Пікалов стверджує, що детектив перебував у камері один.

Пан Магамедрасулов, незважаючи на якісь там ідеї, прохання будь кого - це прохання виконано не було. Тобто він утримувався весь час один без ніяких сусідів у двомісній камері - наголосив заступник міністра юстиції.

На питання Анастасії Радіної про те, чому він утримувався один у камері, Пікалов відповів, що відповідно до статті 8 закону України "Про попереднє ув’язнення" працівників ДБР, Нацполіції, СБУ, НАБУ, Бюро економічної безпеки окремо утримуються у місцях попереднього ув’язнення.

І працівник НАБУ може так само перебувати у одній камері з працівником СБУ чи з працівником Нацполіції. Немає такої вимоги, що у НАБУ є окрема камера - каже Євген Пікалов.

Крім того, Радіна повідомила, що має лист від уповноваженого з прав людини, у якому зафіксовано порушення утримання детектива НАБУ, зокрема щодо вікна без скла.

Від уповноваженого, в якій писано, що, виявлено порушення. зокрема, відсутність скла у вікні. Дата цього листа 3 жовтня 2025 року. Ваша відповідь мені про те, що все гаразд, датована четвертим жовтня 2025 року - сказала вона тримаючи документ у руках.

На це Пікалов відповів, що "вперше чує про вікно". Водночас він повідомив, що за інформацією уповноваженого з прав людини, заміром кімнатної температури було встановлено 21 градус.

Також представник відомства повідомив про службове розслідування та відсутність скарг з боку самого Магамедрасулова.

Після отримання подання народного депутата України, було призначено службове розслідування і сформована комісія його проведення. Комісія була сформована з працівників Центрального апарату, тобто, департаменту виконання кримінальних покарань. Був опитаний пан Магамедрасулов, від нього були отримані письмові пояснення і він сказав, що не має нарікань на умови. Він так само це повідомив і уповноваженому у ході конфіденційного спілкування про що уповноважений так само теж написав. Також, я хотів би сказати, що жодного тиску для створення нестерпних умов не було - наголосив Євген Пікалов.

Нагадаємо

Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою для детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві рф.