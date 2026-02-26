Справа "Мідас" - стали відомі умови утримання детектива НАБУ Магамедрасулова
Київ • УНН
Народна депутатка Анастасія Радіна заявила про можливі порушення умов тримання детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, зокрема про відсутність скла у вікні камери. Представник відомства Євген Пікалов повідомив про службове розслідування та відсутність скарг від самого ув'язненого.
Під час обговорення умов утримання у в’язниці детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, народна депутатка Анастасія Радіна заявила про можливі порушення умов тримання, зокрема про відсутність скла у вікні камери. У відповідь представник відомства Євген Пікалов повідомив про службове розслідування і відсутність скарг з боку самого ув’язненого. Про це повідомляє УНН з посиланням на засідання Комітету антикорупційної політики.
Деталі
Коментуючи нібито смс ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка із заступником міністра щодо умов перебування детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова в СІЗО, який відігравав ключову роль у спецоперації "Мідас", Євген Пікалов стверджує, що детектив перебував у камері один.
Пан Магамедрасулов, незважаючи на якісь там ідеї, прохання будь кого - це прохання виконано не було. Тобто він утримувався весь час один без ніяких сусідів у двомісній камері
На питання Анастасії Радіної про те, чому він утримувався один у камері, Пікалов відповів, що відповідно до статті 8 закону України "Про попереднє ув’язнення" працівників ДБР, Нацполіції, СБУ, НАБУ, Бюро економічної безпеки окремо утримуються у місцях попереднього ув’язнення.
І працівник НАБУ може так само перебувати у одній камері з працівником СБУ чи з працівником Нацполіції. Немає такої вимоги, що у НАБУ є окрема камера
Крім того, Радіна повідомила, що має лист від уповноваженого з прав людини, у якому зафіксовано порушення утримання детектива НАБУ, зокрема щодо вікна без скла.
Від уповноваженого, в якій писано, що, виявлено порушення. зокрема, відсутність скла у вікні. Дата цього листа 3 жовтня 2025 року. Ваша відповідь мені про те, що все гаразд, датована четвертим жовтня 2025 року
На це Пікалов відповів, що "вперше чує про вікно". Водночас він повідомив, що за інформацією уповноваженого з прав людини, заміром кімнатної температури було встановлено 21 градус.
Також представник відомства повідомив про службове розслідування та відсутність скарг з боку самого Магамедрасулова.
Після отримання подання народного депутата України, було призначено службове розслідування і сформована комісія його проведення. Комісія була сформована з працівників Центрального апарату, тобто, департаменту виконання кримінальних покарань. Був опитаний пан Магамедрасулов, від нього були отримані письмові пояснення і він сказав, що не має нарікань на умови. Він так само це повідомив і уповноваженому у ході конфіденційного спілкування про що уповноважений так само теж написав. Також, я хотів би сказати, що жодного тиску для створення нестерпних умов не було
Нагадаємо
Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою для детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві рф.