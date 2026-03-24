Делегация США осмотрела разрушенную подстанцию - Укрэнерго озвучило суммы помощи
Киев • УНН
Представители Хельсинкской комиссии США посетили атакованный энергообъект. Общая сумма американской помощи для Укрэнерго достигла 133 млн долларов.
Делегации представителей Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе правительства США во время визита в Украину показали одну из подстанций, атакованных российскими оккупантами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрэнерго".
Детали
Делегацию возглавила старший политический советник Шеннон Симрелл - американцев сопровождал председатель Правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Основными темами встречи были оценка повреждений, нанесенных энергетической инфраструктуре Украины российскими атаками, эффективность использования уже предоставленного донорами высоковольтного оборудования и содействие дальнейшему восстановлению объектов системы передачи электроэнергии в Украине.
В "Укрэнерго" отметили, что с начала полномасштабного российского вторжения США предоставили "Укрэнерго" помощи на 133 млн долларов. Данная сумма включает стоимость уже переданного оборудования и законтрактованных поставок, ожидающих отгрузки.
Также США являются одним из крупнейших доноров Фонда поддержки энергетики Украины с общим взносом 71 млн долларов.
Поскольку уровень угроз из-за российской агрессии не становится меньше - сейчас активно обсуждается тема формирования аварийного запаса высоковольтного оборудования в пределах всей объединенной энергосистемы континентальной Европы, с возможностью оперативной поставки туда, где в конкретный момент будет наибольшая потребность. Соединенные Штаты как наш стратегический партнер могли бы присоединиться к процессу формирования такого запаса
Напомним
В ночь на 24 марта россия совершила комбинированную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах, без света осталась часть жителей в 6 областях Украины.