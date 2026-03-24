Делегація США оглянула зруйновану підстанцію - Укренерго озвучило суми допомоги

Делегації представників Комісії з питань безпеки і співробітництва в Європі уряду США під час візиту в Україну показали одну з підстанцій, атакованих російськими окупантами. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укренерго".

Делегацію очолила старший політичний радник Шеннон Сімрелл - американців супроводжував голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко. Основними темами зустрічі були оцінка пошкоджень, завданих енергетичній інфраструктурі України російськими атаками, ефективність використання вже наданого донорами високовольтного обладнання та сприяння подальшому відновленню об’єктів системи передачі електроенергії в Україні.

В "Укренерго" зазначили, що з початку повномасштабного російського вторгнення США надали "Укренерго" допомоги на 133 млн доларів. Дана сума включає вартість вже переданого обладнання та законтрактованих постачань, що очікують відвантаження.

Також США є одним з найбільших донорів Фонду підтримки енергетики України із загальним внеском 71 млн доларів.

Оскільки рівень загроз через російську агресію не стає меншим - зараз активно обговорюється тема формування аварійного запасу високовольтного обладнання у межах всієї об’єднаної енергосистеми континентальної Європи, з можливістю оперативного постачання туди, де у конкретний момент буде найбільша потреба. Сполучені Штати як наш стратегічний партнер могли б долучитися до процесу формування такого запасу