Делегация Олимпийского комитета КНДР направляется на переговоры в Швейцарию

Сейчас делегация находится в Пекине и в ближайшее время должна вылететь в Швейцарию. По данным агентства Kyodo, там она может провести переговоры с Международным олимпийским комитетом о возможном участии северокорейской сборной в предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане.

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Агентство, ссылаясь на представителя Национального олимпийского комитета КНДР сообщает, что КНДР, вероятно, примет участие в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. “Скорее всего, северокорейские спортсмены участие примут”, — цитирует агентство слова представителя НОК.

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Как ранее сообщало УНН, во время новогоднего обращения к народу лидер Северной Кореи заявил о намерениях отправить на Олимпиаду олимпийскую делегацию. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение правительству начать подготовку к переговорам с КНДР относительно ее возможного допуска к будущим зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане. Позже КНДР заявила об открытии 3 января специальной “горячей линии” пограничного спецсвязи с Южной Кореей. В пятницу КНДР согласилась провести консультации с Южной Кореей на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме. Ожидается, что переговоры, темой которых станет как раз вероятная участие в Олимпиаде, состоятся 9 января.