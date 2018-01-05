Влада Японії вважає, що відмова від навчань під час Олімпіади не ослабить тиск на КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Домовленість США і Південної Кореї не проводити спільні військово-морські навчання під час зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані не означає, що тиск на КНДР буде ослаблено. Таку впевненість в п'ятницю висловив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга, інформує УНН з посиланням на ТАСС.
“Це не загальмує процес посилення тиску на Північну Корею”, — підкреслив він.
Суга пообіцяв, що Японія, США і Південна Корея продовжать посилювати тиск на КНДР до максимально можливого рівня.
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“Ми тісно співпрацюємо з США та Південною Кореєю у проблемі Північної Кореї. І по даному питанню ми також ведемо щільний обмін інформацією”, — зазначив Суга, коментуючи інформацію про те, що Сеул і Пхеньян домовилися на наступному тижні провести переговори на високому рівні в прикордонному Пханмунджомі. “Зусиллями наших трьох країн, а також у співпраці з іншими державами — в першу чергу з Росією та Китаєм — ми максимально підвищимо тиск на Північну Корею з тим, щоб вона змінила свій поточний курс, в цій нашій позиції ніяких змін немає”, — підкреслив він.
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Нагадуємо, США і Південна Корея відновлять спільні військові навчання після Паралімпійських ігор, які завершаться 19 березня.