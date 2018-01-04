Держдепартамент: переговори КНДР і Південної Кореї не торкнуться теми денуклеаризації
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Майбутні прямі переговори КНДР і Республіки Корея стосуватимуться виключно Олімпійських ігор в південнокорейському Пхенчхані та ряду внутрішніх питань. Про це на регулярному брифінгу заявила начальник прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт, інформує УНН з посиланням на ТАСС.
“У нашому розумінні ці переговори будуть мати обмежений характер. Мова на цих переговорах піде про Олімпійські ігри і, можливо, про якісь внутрішні питання”, — сказала вона, відповідаючи на питання, чи не стане в ході цих контактів підніматися тема денуклеаризації Корейського півострова.
“Чи може це (переговори) потенційно привести до чогось більшого в майбутньому? Можливо, але я не хочу будувати припущень”, — додала представник зовнішньополітичного відомства.
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“Що стосується скептичного ставлення, ми зі скепсисом дивимося на наміри Північної Кореї вести переговори з приводу денуклеаризації. І це залишається нашою метою, метою кампанії надання максимального тиску”, — продовжила Науерт. “Якщо вони (Сеул і Пхеньян) хочуть сісти і говорити про це, то ми будемо скептично налаштовані, але будемо наполягати на своєму (на денуклеаризації Корейського півострова)”, — зауважила вона, вказавши на те, що, на думку Вашингтона, тема ліквідації ядерної зброї на півострові зачіпає також США і Японію.
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В цілому в Держдепартаменті підтримують намір двох країн провести переговори. При цьому Науерт висловила впевненість в тому, що це стало результатом “кампанії тиску”, що проводиться Сполученими Штатами і міжнародним співтовариством.
Нагадуємо, КНДР заявила про відкриття в середу 3 січня спеціальної “гарячої лінії” прикордонного спецзв’язку з Південною Кореєю.