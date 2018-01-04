Уламки ракети КНДР упали на місто
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Уламки північнокорейської ракети "Хвасон-12" після її невдалого запуску 28 квітня 2017 року впали в промисловій зоні міста Токчхон, пошкодивши комплекс промислових або сільськогосподарських будівель. Про це повідомляє The Diplomat на основі аналізу супутникових знімків і бесід з представниками уряду США, знайомими з ситуацією, передає УНН.
За даними американської розвідки, ракета була запущена з бази ППО Пукчхан в південній частині Пхеньяна. Менш ніж через хвилину після запуску двигуни першого ступеня відмовили, сталося руйнування ракети в повітрі.
Уламки падали з висоти близько 70 км. Про жертви серед населення повідомлень немає.
Зазначають, що після цього інциденту влада КНДР перенесла місце пуску балістичних ракет в приморську провінцію Хамген-Намдо, щоб в разі катастрофи деталі ракет падали в море.
Нагадаємо, 28 квітня 2017 року, КНДР провела запуск балістичної ракети в районі провінції Пхьонам-Намдо, випробування пройшли невдало.
Тоді, балістична ракета, до падіння в море, пролетіла “кілька сотень миль”, після чого вибухнула в повітрі.
В листопаді минулого року, КНДР також здійснила запуск балістичної ракети з полігону в провінції Пхенан-Намдо.
Тоді, влада КНДР заявила, що запущена балістична є міжконтинентальної і здатна досягти території США, а також ракета "Хвасон-15" здатна нести ядерний заряд.