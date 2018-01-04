Уламки ракети КНДР упали на місто

КИЇВ. 4 січня. УНН. Уламки північнокорейської ракети "Хвасон-12" після її невдалого запуску 28 квітня 2017 року впали в промисловій зоні міста Токчхон, пошкодивши комплекс промислових або сільськогосподарських будівель. Про це повідомляє The Diplomat на основі аналізу супутникових знімків і бесід з представниками уряду США, знайомими з ситуацією, передає УНН.