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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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КНДР знову провела невдалий запуск балістичної ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. КНДР провела запуск балістичної ракети в районі провінції Пхьонам-Намдо, випробування пройшли невдало, передає УНН з посиланням Yonhap News Agency.

КНДР знову провела невдалий запуск балістичної ракети

"КНДР здійснила пуск невпізнаного об'єкта в районі Пукчхан провінції Пхьонан-Намдо сьогодні вранці", - заявив представник південнокорейського об'єднаного комітету начальників штабів

За даними військових, пуск був проведений близько 05.30 за місцевим часом (23.30 п'ятниці за київським часом). Експерти вважають, що ракета вибухнула через кілька секунд після старту.

В даний час фахівці намагаються визначити тип ракети.

Нагадаємо, що офіційний представник КНДР заявив, що Північна Корея ніколи не відмовиться від своїх ядерних випробувань. Чи буде шосте ядерне випробування Сок Чхоль не підтвердив, але зазначив, що воно “наступить під впливом зовнішніх сил

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