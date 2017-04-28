КНДР ніколи не відмовиться від ядерних випробувань
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Офіційний представник КНДР заявив, що Північна Корея ніколи не відмовиться від своїх ядерних випробувань передає УНН з посиланням на CNN.
"КНДР ніколи не зупинить свої ядерні випробування, поки будуть продовжуватись факти агресії США" - заявив офіційний представник КНДР Сок Чхоль.
Також чиновник додав: " Ядерні випробування є важливою складовою наших зусиль по нарощуванню ядерного потенціалу держави"
Чи буде шосте ядерне випробування Сок Чхоль не підтвердив, але завірив, що воно "наступить під впливом зовнішніх сил".
Нагадуємо, що глава КНДР Кім Чен Ин особисто керував артилерійськими навчання на північному-сході країни. В навчаннях були задіяні підводні човни, бомбардувальна авіація та близько 300 самохідних артилерійських установок.