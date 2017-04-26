Кім Чен Ин особисто керував артилерійськими навчанням в КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, в якості верховного головнокомандувача Збройних Сил КНДР, особисто керував масштабними військовими маневрами з артилерійськими стрільбами, що пройшли вчора в районі порту Вонсан.

Військові навчання були присвячені 85 річниці Корейської народної армії. В навчаннях були задіяні підводні човни, бомбардувальна авіація та близько 300 самохідних артилерійських установок.

Нагадаємо, що КНДР заявила про готовність знищити американський авіаносець "Карл Вінсон", щоб продемонструвати свою військову міць.