Кім Чен Ин особисто керував артилерійськими навчанням в КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Глава КНДР Кім Чен Ин особисто керував артилерійськими навчання на північному-сході країни передає УНН з посиланням на Ренхап.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, в якості верховного головнокомандувача Збройних Сил КНДР, особисто керував масштабними військовими маневрами з артилерійськими стрільбами, що пройшли вчора в районі порту Вонсан.
Військові навчання були присвячені 85 річниці Корейської народної армії. В навчаннях були задіяні підводні човни, бомбардувальна авіація та близько 300 самохідних артилерійських установок.
Нагадаємо, що КНДР заявила про готовність знищити американський авіаносець "Карл Вінсон", щоб продемонструвати свою військову міць.