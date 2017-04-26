Ким Чен Ын лично руководил артиллерийскими обучением в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, в качестве верхней главнокомандующего Вооруженных Сил КНДР, лично руководил масштабными военными маневрами с артиллерийскими стрельбами, прошедшие вчера в районе порта Вонсан.

Военные учения были посвящены 85 годовщине Корейской народной армии. В учениях были задействованы подводные лодки, бомбардировочная авиация и около 300 самоходных артиллерийских установок.

Напомним, что КНДР заявила о готовности уничтожить американский авианосец "Карл Винсон", чтобы продемонстрировать свою военную мощь.