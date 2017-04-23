КНДР заявила про готовність знищити американський аіваносець - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. КНДР заявила про готовність знищити американський аіваносець "Карл Вінсон", щоб продемонструвати свою військову міць, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як повідомляє видання з посиланням на газету правлячої Трудової партії КНДР, Північна Корея готова продемонструвати військову міць, знищивши американський аіваносець "Карл Вінсон", який приєднався до військових навчання в Японському морі.
"Наші революційні сили знаходяться в повній бойовій готовності, щоб потопити атомний авіаносець США одним ударом", — зазначили в КНДР.
Як повідомляв УНН, у Тихому океані розпочалися військові навчання США і Японії.