КНДР заявила о готовности уничтожить американский аиваносец - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. КНДР заявила о готовности уничтожить американский аиваносец "Карл Винсон", чтобы продемонстрировать свою военную мощь, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как сообщает издание со ссылкой на газету правящей Трудовой партии КНДР, Северная Корея готова продемонструвать военную мощь, уничтожив американский аиваносец "Карл Винсон", который присоединился к военным учениям в Японском море.
"Наши революционные силы находятся в полной боевой готовности, чтобы потопить атомный авианосец США одним ударом", - отметили в КНДР.
Как сообщал УНН, в Тихом океане начались военные учения США и Японии.