КНДР заявила о готовности уничтожить американский аиваносец - СМИ

Как сообщает издание со ссылкой на газету правящей Трудовой партии КНДР, Северная Корея готова продемонструвать военную мощь, уничтожив американский аиваносец "Карл Винсон", который присоединился к военным учениям в Японском море.

"Наши революционные силы находятся в полной боевой готовности, чтобы потопить атомный авианосец США одним ударом", - отметили в КНДР.

Как сообщал УНН, в Тихом океане начались военные учения США и Японии.