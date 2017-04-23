КНДР заявила о готовности уничтожить американский аиваносец - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23279 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85744 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143667 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112032 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113601 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110665 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102883 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106567 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103206 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150598 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КНДР заявила о готовности уничтожить американский аиваносец - СМИ

КНДР заявила о готовности уничтожить американский аиваносец - СМИ

Киев  •  УНН

 • 12377 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. КНДР заявила о готовности уничтожить американский аиваносец "Карл Винсон", чтобы продемонстрировать свою военную мощь, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Как сообщает издание со ссылкой на газету правящей Трудовой партии КНДР, Северная Корея готова продемонструвать военную мощь, уничтожив американский аиваносец "Карл Винсон", который присоединился к военным учениям в Японском море.

"Наши революционные силы находятся в полной боевой готовности, чтобы потопить атомный авианосец США одним ударом", - отметили в КНДР.

Как сообщал УНН, в Тихом океане начались военные учения США и Японии.

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