У Тихому океані розпочалися військові навчання США і Японії

Повідомляється, що навчання триватимуть упродовж кількох днів.‎

Напередодні віце-президент США Майк Пенс заявив, що "Карл Вінсон" до кінця квітня прибуде ‎до Японського моря, що поблизу Корейського півострова.‎



За його словами, мирне ядерне роззброєння корейського півострова все ще можлива ‎оскільки Вашингтон налагоджує відносини із Пекіном.‎

Як повідомляв УНН, Північна Корея пригрозила Австралії ядерним ударом, якщо її влада буде дотримуватися політичного курсу США щодо Пхеньяну.