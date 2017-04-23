У Тихому океані розпочалися військові навчання США і Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Тихому океані стартували спільні військові навчання за участі авіаційної ударної групи військово-морських сил США на чолі із авіаносцем "Карл Вінсон" і японських військових, передає УНН з посиланням на ВВС.
Повідомляється, що навчання триватимуть упродовж кількох днів.
Напередодні віце-президент США Майк Пенс заявив, що "Карл Вінсон" до кінця квітня прибуде до Японського моря, що поблизу Корейського півострова.
За його словами, мирне ядерне роззброєння корейського півострова все ще можлива оскільки Вашингтон налагоджує відносини із Пекіном.
Як повідомляв УНН, Північна Корея пригрозила Австралії ядерним ударом, якщо її влада буде дотримуватися політичного курсу США щодо Пхеньяну.