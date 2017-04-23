В Тихом океане начались военные учения США и Японии

Сообщается, что учения продлятся в течение нескольких дней.

Накануне вице-президент США Майк Пенс заявил, что "Карл Винсон" до конца апреля прибудет в Японского моря, вблизи Корейского полуострова.



По его словам, мирное ядерное разоружение корейского полуострова все еще возможна поскольку Вашингтон налаживает отношения с Пекином.

Как сообщал УНН, Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом , если ее власть будет придерживаться политического курса США в отношении Пхеньяна.