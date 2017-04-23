ЗМІ: КНДР пригрозила Австралії ядерним ударом

“Нинішній уряд Австралії сліпо і завзято слідує по лінії США. Якщо Австралія продовжить наполягати на дотриманні за США ізолювання і придушення Північної Кореї, це стане суїцидальним актом попадання в зону ядерного удару стратегічних сил Північної Кореї”, — заявив представник північнокорейського МЗС.

Така заява стала відповіддю на недавнє інтерв’ю міністра закордонних справ Австралії Джулі Бішоп, яка заявила, що ядерна програма Північної Кореї становить “серйозну загрозу” для Австралії. Д.Бішоп не виключила і вірогідність удару по Австралії.