СМИ: КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом

“Нынешнее правительство Австралии слепо и упорно следует по линии США. Если Австралия продолжит настаивать на соблюдении за США изоляции и подавления Северной Кореи, это станет суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи”, — заявил представитель северокорейского МИД.

Такое заявление стало ответом на недавнее интервью министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, которая заявила, что ядерная программа Северной Кореи представляет “серьезную угрозу” для Австралии. Д.Бишоп не исключила и вероятность удара по Австралии.