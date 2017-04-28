КНДР никогда не откажется от ядерных испытаний
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Официальный представитель КНДР заявил, что Северная Корея никогда не откажется от своих ядерных испытаний передает УНН со ссылкой на CNN.
"КНДР никогда не остановит свои ядерные испытания, пока будут продолжаться факты агрессии США", - заявил официальный представитель КНДР Сок Чхоль.
Также чиновник добавил: "Ядерные испытания являются важной составляющей наших усилий по наращиванию ядерного потенциала государства"
Будет шестое ядерное испытание Сок Чхоль не подтвердил, но заверил, что оно "наступит под влиянием внешних сил".
Напоминаем, что глава КНДР Ким Чен Ын лично руководил артиллерийскими обучения на северо-востоке страны. В учениях были задействованы подводные лодки, бомбардировочная авиация и около 300 самоходных артиллерийских установок.