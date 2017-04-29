КНДР снова провела неудачный запуск баллистической ракеты

"КНДР осуществила пуск неопознанного объекта в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо сегодня утром", - заявил представитель южнокорейского объединенного комитета начальников штабов

По данным военных, пуск был произведен около 05.30 по местному времени (23.30 пятницы по киевскому времени). Эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после старта.

В настоящее время специалисты пытаются определить тип ракеты.

Напомним, что официальный представитель КНДР заявил, что Северная Корея никогда не откажется от своих ядерных испытаний. Будет шестой ядерное испытание Сок Чхоль не подтвердил, но отметил, что оно "наступит под воздействием внешних сил".