У КНДР заявили, що нова ракета здатна досягти території США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Влада Північної Кореї запевняє, що запущена напередодні балістична здатна вразити цілі на всій континентальній території США. Про це йдеться в заяві Пхеньяну, оприлюдненому вранці в середу, 29 листопада, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Влада КНДР стверджує, що запущена напередодні балістична є міжконтинентальної і здатна досягти території США.
Крім того наголошується, ракета "Хвасон-15" здатна нести ядерний заряд.
Повідомляється, що це "найпотужніша міжконтинентальна ракета", коли-небудь створена в КНДР. У зв'язку з цим в Пхеньяні говорять про досягнення "історичної мети щодо формування ядерних сил держави".
Нагадаємо, КНДР здійснила запуск невідомої балістичної ракети з полігону в провінції Пхенан-Намдо.
Як повідомляв УНН, запущена КНДР балістична ракета могла впасти в межах виключної економічної зони Японії.