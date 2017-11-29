У КНДР заявили, що нова ракета здатна досягти території США

Влада КНДР стверджує, що запущена напередодні балістична є міжконтинентальної і здатна досягти території США.

Крім того наголошується, ракета "Хвасон-15" здатна нести ядерний заряд.

Повідомляється, що це "найпотужніша міжконтинентальна ракета", коли-небудь створена в КНДР. У зв'язку з цим в Пхеньяні говорять про досягнення "історичної мети щодо формування ядерних сил держави".

Нагадаємо, КНДР здійснила запуск невідомої балістичної ракети з полігону в провінції Пхенан-Намдо.

Як повідомляв УНН, запущена КНДР балістична ракета могла впасти в межах виключної економічної зони Японії.