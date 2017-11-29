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У КНДР заявили, що нова ракета здатна досягти території США

У КНДР заявили, що нова ракета здатна досягти території США

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Влада Північної Кореї запевняє, що запущена напередодні балістична здатна вразити цілі на всій континентальній території США. Про це йдеться в заяві Пхеньяну, оприлюдненому вранці в середу, 29 листопада, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Влада КНДР стверджує, що запущена напередодні балістична є міжконтинентальної і здатна досягти території США.

Крім того наголошується, ракета "Хвасон-15" здатна нести ядерний заряд.

Повідомляється, що це "найпотужніша міжконтинентальна ракета", коли-небудь створена в КНДР. У зв'язку з цим в Пхеньяні говорять про досягнення "історичної мети щодо формування ядерних сил держави".

Нагадаємо, КНДР здійснила запуск невідомої балістичної ракети з полігону в провінції Пхенан-Намдо.

Як повідомляв УНН, запущена КНДР балістична ракета могла впасти в межах виключної економічної зони Японії.

Українські Національні Новини

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