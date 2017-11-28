Названо ймовірне місце падіння ракети КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Запущена КНДР балістична ракета могла впасти в межах виключної економічної зони Японії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Як повідомлялося раніше, запуск відбувся в східному напрямку з полігону в провінції Пхенан-Намдо.
На даний момент південнокорейські військові продовжують аналізувати пуск ракети.
Раніше ЗМІ інформували, що Північна Корея веде підготовку до запуску нових балістичних ракет.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати запровадили нові санкції щодо декількох північнокорейських компаній та одного китайського бізнесмена.