Названо вероятное место падения ракеты КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Запущенная КНДР баллистическая ракета могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Как сообщалось ранее, запуск состоялся в восточном направлении с полигона в провинции Пхёнан-Намдо.
На данный момент южнокорейские военные продолжают анализировать пуск ракеты.
Ранее СМИ информировали, что Северная Корея ведет подготовку к запуску новых баллистических ракет.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении нескольких северокорейских компаний и одного китайского бизнесмена.