США посилили санкції проти КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сполучені Штати 21 листопада запровадили нові санкції щодо декількох північнокорейських компаній та одного китайського бізнесмена. Це сталося наступного дня після рішення Вашингтона повернути КНДР у список держав-спонсорів тероризму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Департамент казначейства також вніс у санкційний список північнокорейську корпорацію, яка відправляє робітників за кордоном та кілька судноплавних компаній
Згідно з повідомленням, йдеться про компанії, які займаються торгівлею з Північною Кореєю на "сотні мільйонів доларів".
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Під санкції потрапили, зокрема, чотири китайські компанії і китайський бізнесмен Сідонг Сан, що міг мати комерційні контакти з Північною Кореєю.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп оголосив Північну Корею державою-спонсором тероризму.