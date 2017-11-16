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У КНДР засудили Трампа до смертної кари

У КНДР засудили Трампа до смертної кари

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп заслуговує смертної кари за образу лідера КНДР Кім Чен Ина. Про це повідомляє видання Sky News, посилаючись на державні ЗМІ країни, передає УНН.

Редакція газети правлячої партії КНДР Rodong Sinmun назвала президента США “огидним злочинцем” через заклик до п’яти азіатських країн, які він відвідав минулого тижня, чинити максимальний тиск на Північну Корею, щоб зупинити її зростаючу ядерну програму.

Газета також називала Д.Трампа “боягузом” через скасування візиту останнього на між корейський кордон. Раніше демілітаризована зона (ДМЗ), що розділяє Північну і Південну Корею, була традиційною зупинкою для високопоставлених представників США, які відвідували південь.

“Найгірший злочин, за який він ніколи не може бути помилуваний, полягає в тому, що він наважився злорадно образити гідність вищого керівництва. Він повинен знати, що він всього лише огидний злочинець, засуджений до смертної кари корейським народом”, — йдеться в статті.

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