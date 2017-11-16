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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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13:46 • 73502 просмотра

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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В КНДР приговорили Трампа к смертной казни

В КНДР приговорили Трампа к смертной казни

Киев  •  УНН

 • 11541 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заслуживает смертной казни за оскорбление лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает издание Sky News, ссылаясь на государственные СМИ страны, передает УНН.

Редакция газеты правящей партии КНДР Rodong Sinmun назвала президента США "отвратительным преступником" за призыв пяти азиатских стран, которые он посетил на прошлой неделе, оказывать максимальное давление на Северную Корею, чтобы остановить ее растущую ядерную программу.

Газета также называла Д.Трамп "трусом" из-за отмены визита последнего на междукорейскую границу. Ранее демилитаризованная зона (ДМЗ), разделяющая Северную и Южную Корею, была традиционной остановкой для высокопоставленных представителей США, которые посещали юг.

"Худшее преступление, за которое он никогда не может быть помилован, заключается в том, что он решился злорадно оскорбить достоинство высшего руководства. Он должен знать, что он всего лишь отвратительный преступник, приговоренный к смертной казни корейским народом", - говорится в статье.

Украинские Национальные Новости

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