В КНДР приговорили Трампа к смертной казни

Редакция газеты правящей партии КНДР Rodong Sinmun назвала президента США "отвратительным преступником" за призыв пяти азиатских стран, которые он посетил на прошлой неделе, оказывать максимальное давление на Северную Корею, чтобы остановить ее растущую ядерную программу.

Газета также называла Д.Трамп "трусом" из-за отмены визита последнего на междукорейскую границу. Ранее демилитаризованная зона (ДМЗ), разделяющая Северную и Южную Корею, была традиционной остановкой для высокопоставленных представителей США, которые посещали юг.

"Худшее преступление, за которое он никогда не может быть помилован, заключается в том, что он решился злорадно оскорбить достоинство высшего руководства. Он должен знать, что он всего лишь отвратительный преступник, приговоренный к смертной казни корейским народом", - говорится в статье.