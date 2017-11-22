США ужесточили санкции против КНДР

Департамент казначейства также внес в санкционный список северокорейскую корпорацию, которая отправляет рабочих за рубеж и несколько судоходных компаний

Согласно сообщению, речь идет о компаниях, которые занимаются торговлей с Северной Кореей на "сотни миллионов долларов".

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Под санкции попали, в частности, четыре китайские компании и китайский бизнесмен Сидонг Сан, который мог иметь коммерческие контакты с Северной Кореей.

Напомним, Президент США Дональд Трамп объявил Северную Корею государством-спонсором терроризма .