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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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США ужесточили санкции против КНДР

США ужесточили санкции против КНДР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Соединенные Штаты 21 ноября ввели новые санкции в отношении нескольких северокорейских компаний и одного китайского бизнесмена. Это произошло на следующий день после решения Вашингтона вернуть КНДР в список государств-спонсоров терроризма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Департамент казначейства также внес в санкционный список северокорейскую корпорацию, которая отправляет рабочих за рубеж и несколько судоходных компаний

Согласно сообщению, речь идет о компаниях, которые занимаются торговлей с Северной Кореей на "сотни миллионов долларов".

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Под санкции попали, в частности, четыре китайские компании и китайский бизнесмен Сидонг Сан, который мог иметь коммерческие контакты с Северной Кореей.

Напомним, Президент США Дональд Трамп объявил Северную Корею государством-спонсором терроризма .

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