Трамп оголосив КНДР державою-спонсором тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп оголосив Північну Корею державою-спонсором тероризму, передає УНН з посиланням на сайт Білого дому.
"Сьогодні Сполучені Штати оголошують Північну Корею державою-спонсором тероризму. Це повинно було статися давним-давно. Це повинно було статися багато років назад", - сказав Трамп.
За його словами на додаток до загрози миру в результаті ядерних випробувань Північна Корея неодноразово підтримувала акти міжнародного тероризму.
"Це позначення накладе додаткові санкції і штрафи на Північну Корею і пов'язаних з нею осіб та підтримає нашу кампанію максимального тиску, щоб ізолювати вбивчий режим", - додав він.
Північнокорейський режим повинен припинити всіляку підтримку міжнародного тероризму, також заявив Трамп.
Нагадаємо, в КНДР заявили, що президент США Дональд Трамп заслуговує смертної кари за образу лідера КНДР Кім Чен Ина.