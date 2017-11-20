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Трамп оголосив КНДР державою-спонсором тероризму

Трамп оголосив КНДР державою-спонсором тероризму

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп оголосив Північну Корею державою-спонсором тероризму, передає УНН з посиланням на сайт Білого дому.

"Сьогодні Сполучені Штати оголошують Північну Корею державою-спонсором тероризму. Це повинно було статися давним-давно. Це повинно було статися багато років назад", - сказав Трамп.

За його словами на додаток до загрози миру в результаті ядерних випробувань Північна Корея неодноразово підтримувала акти міжнародного тероризму.

"Це позначення накладе додаткові санкції і штрафи на Північну Корею і пов'язаних з нею осіб та підтримає нашу кампанію максимального тиску, щоб ізолювати вбивчий режим", - додав він.

Північнокорейський режим повинен припинити всіляку підтримку міжнародного тероризму, також заявив Трамп.

Нагадаємо, в КНДР заявили, що президент США Дональд Трамп заслуговує смертної кари за образу лідера КНДР Кім Чен Ина.

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