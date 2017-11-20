Трамп объявил КНДР государством-спонсором терроризма

"Сегодня Соединенные Штаты объявляют Северную Корею в качестве государственного спонсора терроризма. Это должно было произойти давным-давно. Это должно было произойти много лет назад", - сказал Трамп.

По его словам в дополнение к угрозе миру в результате ядерных испытаний Северная Корея неоднократно поддерживала акты международного терроризма.

"Это обозначение наложит дополнительные санкции и штрафы на Северную Корею и связанных с нею лиц и поддержит нашу кампанию максимального давления, чтобы изолировать убийственный режим", - добавил он.

Северокорейский режим должен прекратить всяческую поддержку международного терроризма, также заявил Трамп.

Напомним, в КНДР заявили, что президент США Дональд Трамп заслуживает смертной казни за оскорбление лидера КНДР Ким Чен Ына.