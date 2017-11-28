КНДР готується до запуску нових балістичних ракет

Як повідомляють джерела японському уряді, були виявлені радіосигнали, які свідчать про підготовку КНДР запуску нових балістичних ракет.

Зазначено, що Північна Корея може здійснити запуск в найближчі декілька днів.

У свою чергу, американські розвідники зазначили, що Північна Корея раніше навмисно симулювала підготовки до ракетних та ядерних випробувань задля того, щоб замаскувати реальні приготування.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати запровадили нові санкції щодо декількох північнокорейських компаній та одного китайського бізнесмена.