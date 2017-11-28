КНДР готовится к запуску новых баллистических ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Северная Корея ведет подготовку к запуску новых баллистических ракет. Об этом свидетельствуют радиосигналы, обнаруженные Японией, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как сообщают источники японском правительстве, были обнаружены радиосигналы, которые свидетельствуют о подготовке КНДР запуска новых баллистических ракет.
Отмечено, что Северная Корея может осуществить запуск в ближайшие несколько дней.
В свою очередь, американские разведчики отметили, что Северная Корея ранее намеренно симулировала подготовки к ракетным и ядерным испытаниям для того, чтобы замаскировать реальные приготовления.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении нескольких северокорейских компаний и одного китайского бизнесмена.