КНДР готовится к запуску новых баллистических ракет

Как сообщают источники японском правительстве, были обнаружены радиосигналы, которые свидетельствуют о подготовке КНДР запуска новых баллистических ракет.

Отмечено, что Северная Корея может осуществить запуск в ближайшие несколько дней.

В свою очередь, американские разведчики отметили, что Северная Корея ранее намеренно симулировала подготовки к ракетным и ядерным испытаниям для того, чтобы замаскировать реальные приготовления.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении нескольких северокорейских компаний и одного китайского бизнесмена.