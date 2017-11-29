В КНДР заявили, что новая ракета способна достичь территории США

Власти КНДР утверждает, что запущена накануне баллистическая является межконтинентальной и способна достичь территории США.

Кроме того отмечается, ракета "Хвасон-15" способна нести ядерный заряд.

Сообщается, что это "самая мощная межконтинентальная ракета", когда-либо созданная в КНДР. В связи с этим в Пхеньяне говорят о достижении "исторической цели по формированию ядерных сил государства".

Напомним, КНДР осуществила запуск неизвестной баллистической ракеты с полигона в провинции Пхёнан-Намдо.

Как сообщал УНН, запущенная КНДР баллистическая ракета могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии.