Корейська ракета вибухнула в повітрі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Запущена в КНДР балістична ракета KN-17 до падіння в море пролетіла "кілька сотень миль", після чого вибухнула в повітрі, повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Ракета KN-17, запущена з мобільної стартового майданчика, ракета вибухнула в повітрі, після чого впала в море.
Це дев'ятий ракетний запуск Пхеньяна за 99 днів адміністрації Трампа в США, при цьому нинішній лідер КНДР здійснив більше запусків, ніж його попередники.
Нагадуємо, що КНДР провела запуск балістичної ракети в районі провінції Пхьонам-Намдо, випробування пройшли невдало.