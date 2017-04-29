Корейская ракета взорвалась в воздухе - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Запущенная в КНДР баллистическая ракета KN-17 к падению в море пролетела “несколько сотен миль”, после чего взорвалась в воздухе, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Ракета KN-17, запущенная с мобильной стартовой площадки, ракета взорвалась в воздухе, после чего упала в море.
Это девятый ракетный запуск Пхеньяна за 99 дней администрации Трампа в США, при этом нынешний лидер КНДР совершил более запусков, чем его предшественники.
Напоминаем, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты в районе провинции Пхьонам-Намдо, испытания прошли неудачно. Д.Трампу доложили о запуске ракеты КНДР