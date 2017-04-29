Д.Трампу доповіли про запуск ракети КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп проінформований про здійснений КНДР ракетний запуск, повідомила прес-служба Білого дому, передає УНН.
“Адміністрація (США) знає про останньому ракетний запуск КНДР. Президенту доповіли,” — повідомив прес-секретар президента в короткій заяві для преси.
Нагадаємо, КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети. Як повідомляють американські ЗМІ з посиланням на дані американських військових, це могла бути ракета середнього радіусу дії KN-17.
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп вважає за можливим військовий конфлікт з КНДР, проте вважає за краще діяти дипломатичним шляхом.