Д.Трамп доложили о запуске ракеты КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп проинформирован о совершенном КНДР ракетный запуск, сообщила пресс-служба Белого дома, передает УНН.
"Администрация (США) знает о последнем ракетный запуск КНДР. Президенту доложили ", - сообщил пресс-секретарь президента в коротком заявлении для прессы.
Напомним, КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты . Как сообщают американские СМИ со ссылкой на данные американских военных, это могла быть ракета среднего радиуса действия KN-17.
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп считает возможным военный конфликт с КНДР , однако предпочитает действовать дипломатическим путем.