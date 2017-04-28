Д.Трамп вважає можливим військовий конфлікт з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає за можливим військовий конфлікт з КНДР, проте вважає за краще діяти дипломатичним шляхом. Про це він заявив в інтерв’ю агентству Reuters, передає УНН.
“Існує ймовірність, що ми можемо дійти до великого, великого конфлікту з Північною Кореєю. Безумовно,” — сказав Д.Трамп.
Він додав, що готовий вирішувати питання в рамках дипломатії, однак, за його словами, “це дуже складно”.
Як повыдомляв УНН, Сполучені Штати посилили санкції щодо Північної Кореї та активізують дипломатичні кроки, спрямовані на те, щоби змусити країну згорнути свою ядерну та ракетну програми.
Крым того, офіційний представник КНДР заявив, що Північна Корея ніколи не відмовиться від своїх ядерних випробувань.