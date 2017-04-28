Д.Трамп считает возможным военный конфликт с КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп считает возможным военный конфликт с КНДР, однако предпочитает действовать дипломатическим путем. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, передает УНН.
"Существует вероятность, что мы можем дойти до большого, большого конфликта с Северной Кореей. Безусловно ", - сказал Д.Трамп.
Он добавил, что готов решать вопросы в рамках дипломатии, однако, по его словам, "это очень сложно".
Как повыдомляв УНН, Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении Северной Кореи и активизируют дипломатические шаги, направленные на то, чтобы заставить страну свернуть свою ядерную и ракетную программы.
Крым того, официальный представитель КНДР заявил, что Северная Корея никогда не откажется от своих ядерных испытаний.