CША посилюють санкції щодо КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сполучені Штати посилюють санкції щодо Північної Кореї та активізують дипломатичні кроки, спрямовані на те, щоби змусити країну згорнути свою ядерну та ракетну програми, передає УНН з посиланням на ВВС.
Нову стратегію президента США Дональда Трампа оголосили після спеціальної зустрічі з усіма 100 сенаторами, яка напередодні відбулася в Білому домі.
Напруга зросла на тлі побоювань, що Північна Корея проведе нові збройні випробування.
"США мають за мету стабільність та мирне очищення Корейського півострова від ядерної зброї", - йдеться у спільній заяві державного секретаря США Рекса Тіллерсона, міністра оборони Джима Меттіса та керівника національної розвідки Дена Коатса.
"Ми й надалі відкриті до переговорів щодо досягнення мети. Але ми готові захищати себе і своїх союзників", - зазначено в документі.
Раніше командувач збройними силами США в Тихому океані адмірал Гаррі Харріс став на захист розгортання у Південній Кореї системи протиракетної оборони THAAD. "Це чисто оборонна система. Вона спрямована на північ, а не на захід", - сказав він, додавши, що вона "не становить жодної загрози для Китаю".
Китай заявив, що американська ракетна система THAAD може дестабілізувати безпекову ситуацію.