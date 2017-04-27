CША усиливают санкции в отношении КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Соединенные Штаты ужесточают санкции в отношении Северной Кореи и активизируют дипломатические шаги, направленные на то, чтобы заставить страну свернуть свою ядерную и ракетную программы, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Новую стратегию президента США Дональда Трампа объявили после специальной встречи со всеми 100 сенаторами, которая накануне состоялась в Белом доме.
Напряжение возросло на фоне опасений, что Северная Корея проведет новые испытания оружия.
"Целью США является стабильность и мирная очистка Корейского полуострова от ядерного оружия", - говорится в совместном заявлении государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, министра обороны Джима Мэттиса и руководителя национальной разведки Дэна Коатса.
"Мы и в дальнейшем открыты к переговорам по достижению цели. Но мы готовы защищать себя и своих союзников", - говорится в документе.
Ранее командующий вооруженными силами США в Тихом океане адмирал Гарри Харрис стал на защиту развертывания в Южной Корее системы противоракетной обороны THAAD. "Это чисто оборонительная система. Она направлена на север, а не на запад", - сказал он, добавив, что она "не представляет никакой угрозы для Китая".
Китай заявил, что американская ракетная система THAAD может дестабилизировать ситуацию относительно безопасности.