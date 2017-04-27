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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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CША усиливают санкции в отношении КНДР

Киев • УНН

 • 13153 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Соединенные Штаты ужесточают санкции в отношении Северной Кореи и активизируют дипломатические шаги, направленные на то, чтобы заставить страну свернуть свою ядерную и ракетную программы, передает УНН со ссылкой на ВВС.

CША усиливают санкции в отношении КНДР

Новую стратегию президента США Дональда Трампа объявили после специальной встречи со всеми 100 сенаторами, которая накануне состоялась в Белом доме.

Напряжение возросло на фоне опасений, что Северная Корея проведет новые испытания оружия.

"Целью США является стабильность и мирная очистка Корейского полуострова от ядерного оружия", - говорится в совместном заявлении государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, министра обороны Джима Мэттиса и руководителя национальной разведки Дэна Коатса.

"Мы и в дальнейшем открыты к переговорам по достижению цели. Но мы готовы защищать себя и своих союзников", - говорится в документе.

Ранее командующий вооруженными силами США в Тихом океане адмирал Гарри Харрис стал на защиту развертывания в Южной Корее системы противоракетной обороны THAAD. "Это чисто оборонительная система. Она направлена ​​на север, а не на запад", - сказал он, добавив, что она "не представляет никакой угрозы для Китая".

Китай заявил, что американская ракетная система THAAD может дестабилизировать ситуацию относительно безопасности.

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