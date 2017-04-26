США прискорять будівництво системи ПРО в Південній Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На тлі зростання напруженості у відносинах із КНДР Сполучені Штати Америки прискорять будівництво системи протиракетної оборони (ПРО) в Південній Кореї. Про це повідомило сьогодні південнокорейське Міністерство оборони, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Передбачається, що система ПРО буде повністю готова до кінця 2017 року. Деякі складові частини сучасного комплексу Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) сьогодні були переправлені на південь країни.
“Південна Корея і Сполучені Штати працюють над забезпеченням оперативного потенціалу системи THAAD у відповідь на посилення ядерних і ракетних загроз з боку Північної Кореї”, — йдеться в заяві військового відомства.
У Китаї розкритикували розгортання ПРО в Південній Кореї, заявивши, що це порушує баланс безпеки в регіоні. Хоча китайський уряд підтримує санкції ООН проти Пхеньяна через ядерну програму КНДР, у Пекіні побоюються стеження за своїми територіями за допомогою радарів далекої дії.
Проти розгортання системи ПРО в Південній Кореї висловилася також Росія.
Як повідомляв УНН, 23 квітня в Тихому океані стартували спільні навчання військово-морських сил США на чолі із авіаносцем “Карл Вінсон” за участі авіаційної ударної групи та морських сил самооборони Японії.
У Північній Кореї заявили, що “революційні сили готові потопити одним ударом” американський авіаносець “Карл Вінсон”.