Північна Корея погрожує затопити американський авіаносець

Ця заява з’явилася в коментарі центральної партійної газети “Нодон сінмун”, що виходить у Пхеньяні.

“Наші революційні сили готові потопити одним ударом атомний авіаносець США”, — йдеться в редакційному коментарі.

Такий удар по “великому звіру”, свідчить текст коментаря, стане демонстрацією військової могутності.

Як повідомляв УНН, Північна Корея пригрозила Австралії ядерним ударом, якщо її влада буде дотримуватися політичного курсу США щодо Пхеньяну.