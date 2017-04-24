Северная Корея угрожает затопить американский авианосец

Это заявление появилось в комментарии центральной партийной газеты “Нодон синмун”, которая выходит в Пхеньяне.

“Наши революционные силы готовы потопить одним ударом атомный авианосец США”, — говорится в редакционном комментарии.

Такой удар по “большому зверю”, гласит текст комментария, станет демонстрацией военной мощи.

Как сообщал УНН, Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом , если ее власть будет придерживаться политического курса США в отношении Пхеньяна.