Северная Корея угрожает затопить американский авианосец
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Северной Корее заявили, что американский авианосец “Карл Винсон”, который направляется к Корейскому полуострову, может быть потоплен одним ударом, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Это заявление появилось в комментарии центральной партийной газеты “Нодон синмун”, которая выходит в Пхеньяне.
“Наши революционные силы готовы потопить одним ударом атомный авианосец США”, — говорится в редакционном комментарии.
Такой удар по “большому зверю”, гласит текст комментария, станет демонстрацией военной мощи.
Как сообщал УНН, Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом , если ее власть будет придерживаться политического курса США в отношении Пхеньяна.