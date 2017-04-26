США ускорят строительство системы ПРО в Южной Корее

Предполагается, что система ПРО будет полностью готова к концу 2017 года. Некоторые составные части современного комплекса Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) сегодня были переправлены на юг страны.

“Южная Корея и Соединенные Штаты работают над обеспечением оперативного потенциала системы THAAD в ответ на усиление ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи”, — говорится в заявлении военного ведомства.

В Китае раскритиковали развертывание ПРО в Южной Корее, заявив, что это нарушает баланс безопасности в регионе. Хотя китайское правительство поддерживает санкции ООН против Пхеньяна из-за ядерной программы КНДР, в Пекине опасаются слежки за своими территориями с помощью радаров дальнего действия.

Против развертывания системы ПРО в Южной Корее высказалась также Россия.

Как сообщал УНН, 23 апреля в Тихом океане стартовали совместные учения военно-морских сил США во главе с авианосцем “Карл Винсон” с участием авиационной ударной группы и морских сил самообороны Японии.

В Северной Корее заявили, что “революционные силы готовы потопить одним ударом” американский авианосец “Карл Винсон”.