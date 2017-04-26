США ускорят строительство системы ПРО в Южной Корее

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33608 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100295 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151818 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114642 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115419 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111876 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103830 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106918 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103440 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152446 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
США ускорят строительство системы ПРО в Южной Корее

США ускорят строительство системы ПРО в Южной Корее

Киев  •  УНН

 • 11874 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. На фоне роста напряженности в отношениях с КНДР Соединенные Штаты Америки ускорят строительство системы противоракетной обороны (ПРО) в Южной Корее. Об этом сообщило сегодня южнокорейское Министерство обороны, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Предполагается, что система ПРО будет полностью готова к концу 2017 года. Некоторые составные части современного комплекса Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) сегодня были переправлены на юг страны.

“Южная Корея и Соединенные Штаты работают над обеспечением оперативного потенциала системы THAAD в ответ на усиление ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи”, — говорится в заявлении военного ведомства.

В Китае раскритиковали развертывание ПРО в Южной Корее, заявив, что это нарушает баланс безопасности в регионе. Хотя китайское правительство поддерживает санкции ООН против Пхеньяна из-за ядерной программы КНДР, в Пекине опасаются слежки за своими территориями с помощью радаров дальнего действия.

Против развертывания системы ПРО в Южной Корее высказалась также Россия.

Как сообщал УНН, 23 апреля в Тихом океане стартовали совместные учения военно-морских сил США во главе с авианосцем “Карл Винсон” с участием авиационной ударной группы и морских сил самообороны Японии.

В Северной Корее заявили, что “революционные силы готовы потопить одним ударом” американский авианосец “Карл Винсон”.

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