США та Південна Корея відклали військові навчання до закінчення зимової Олімпіади-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп погодився відкласти проведення спільних військових навчань у Південній Кореї до закінчення зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані. Про це заявив у четвер речник Пентагону полковник Роб Менінг, передає УНН з посиланням на AP.
“Департамент оборони підтримує рішення президента і те, що відповідає інтересам альянсу Республіки Корея та США”, — повідомив полковник виданню.
Інше американське видання CNBC, посилаючись на представників корейської сторони, повідомило про телефонну розмову між Д.Трампом та президентом Південної Кореї Мун Дже Іном, під час якої американський лідер заявив, що сподівається на успіх переговорів між Республікою Корея та КНДР.
Нагадаємо, раніше Президент Південної Кореї Мун Чже Ін віддав доручення уряду почати підготовку до переговорів з КНДР відносно її можливого допуску до майбутніх зимових Олімпійських Ігор в Пхьончхані.