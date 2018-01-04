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США и Южная Корея отложили военные учения до окончания зимней Олимпиады-2018

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. Президент США Дональд Трамп согласился отложить проведение совместных военных учений в Южной Корее до окончания зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом заявил в четверг представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг, передает УНН со ссылкой на AP.

США и Южная Корея отложили военные учения до окончания зимней Олимпиады-2018

"Департамент обороны поддерживает решение президента и то, что отвечает интересам альянса Республики Корея и США", - сообщил полковник изданию.

Другое американское издание CNBC, ссылаясь на представителей корейской стороны, сообщил о телефонном разговоре между Д.Трамп и президентом Южной Кореи Мун Дже Ином, во время которой американский лидер заявил, что надеется на успех переговоров между Республикой Корея и КНДР.

Напомним, ранее Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение правительству начать подготовку к переговорам с КНДР относительно ее возможного допуска к предстоящим зимним Олимпийским Играм в Пхёнчхане.

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